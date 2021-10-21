Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Napoli domina o Legia Varsóvia e vence pela Liga Europa

Com gols de Insigne, Osimhen e Politano, Napoli venceu o Legia Varsóvia na Liga Europa, mas segue atrás na tabela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 17:55

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 17:55

Crédito: TIZIANA FABI / AFP
Em duelo válido pela Liga Europa, o Napoli venceu o Legia Varsóvia pelo placar de 2 a 0 com gols de Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Matteo Politano. A vitória, que colocou o time italiano na segunda colocação, ainda deixa a equipe polonesa na liderança do Grupo C.Veja a tabela da Liga Europa
ATAQUE NAPOLITANODurante a primeira etapa do confronto desta quinta-feira, o Napoli conseguiu criar um ataque mais forte que o Legia. Foram nove finalizações no total para a equipe italiana, mas apenas três no gol, todas estas defendidas pelo goleiro Cezary Miszta.
FALTOU MIRAO Legia Varsóvia, assim como o Napoli, foi ao ataque para buscar marcar o primeiro gol da partida, mas não conseguiu criar tantas chances quanto a equipe da casa. Foram quatro finalizações para o time visitante, sendo todas longe do gol.
ABRIU O PLACARO primeiro gol do Napoli tardou para sair, e a equipe da casa conseguiu marcar somente aos 31 minutos da segunda etapa. Lorenzo Insigne abriu o marcar para o time, e Osimhen aumentou na sequência, mas o gol do centroavante foi anulado.
VITÓRIAApós ter o seu gol anulado, Victor Osimhen seguiu no ataque para buscar a vitória. O atacante conseguiu ampliar a vantagem napolitana aos 35 minutos e, nos acréscimos, aos 50 minutos, Matteo Politano encerrou a vitória com mais um gol no apagar das luzes.
SEQUÊNCIAO Napoli enfrenta a Roma pelo Campeonato Italiano às 13h (de Brasília) deste domingo. O Legia, por sua vez, enfrenta o Piast Gliwice pela Liga Polonesa às 15h (de Brasília) de domingo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados