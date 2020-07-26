Napoli derrota o Sassuolo e se recupera no Campeonato Italiano

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Já classificado para a Liga Europa e sem chance de vaga para a próxima Champions League o Napoli venceu o Sassuolo por 2 a 0, no San Paolo, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. Elseid Hysaj e Allan marcaram o gols da vitória da equipe napolitana, que se prepara para o confronto de volta das oitavas da Champions League contra o Barcelona.

Com a vitória, a equipe dirigida por Gennaro Gattuso segue na sétima posição do campeonato, com 59 pontos. O Sassuolo, por sua vez, está na oitava, com 48. Vale destacar, que durante o jogo, com o auxílio do VAR, o árbitro Gianluca Aureliano anulou e assinalou impedimento em três lances de gols dos visitantes.

Confira a classificação do Campeonato Italiano

Ímpeto napolitanoLogo no início da partida, o Napoli foi com tudo para o ataque, buscando abrir o placar e se recuperar na competição. Aos 8, Elseid Hysaj chutou com força, da entrada da área, e colocou no canto do goleiro para abrir o marcador. Com bom toque de bola, os donos da casa criaram outra ótima oportunidade com Insigne, que entrou na área e chutou bem perto da trave esquerda de Consigli.

Sassuolo cresce na partidaApós tomar o gol, a equipe do Sassuolo mostrou porque faz uma bela campanha na competição. O time antecipou a marcação e não deixou mais o adversário criar. Aos 38, Filip Djuricic recebeu e tirou do goleiro, para empatar. Contudo, com o auxílio do VAR, o árbitro Gianluca Aureliano anulou o gol e assinalou impedimento no lance.

VAR toma conta do segundo tempoNa segunda etapa, o Sassuolo foi em busca do empate, mas parou no VAR. Aos 7, Caputo recebeu e bateu no canto, mas após consulta ao árbitro de vídeo, mais um gol foi invalidado. No minuto seguinte, Berardi recebeu e chutou no meio do gol para fácil defesa de Ospina. Aos 12, Berardi teve uma nova chance, tirou do goleiro e colocou no fundo da meta. Porém, o VAR reapareceu, e o gol também foi invalidado, já que Gianluca Aureliano assinalou impedimento no lance.

Não foi dessa vezCom três gols anulados pelo VAR, o Sassuolo seguiu pressionando, na tentativa de empatar a partida. No entanto, não era o dia do time de Roberto De Zerbi. A equipe foi melhor no segundo tempo, criou boas chances, mas saiu derrotada. No fim, o Napoli teve a oportunidade de ampliar com Matteo Politano. O jogador recebeu na párea e acertou a trave direita do arqueiro dos visitantes.