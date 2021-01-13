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Napoli define valor mínimo de R$ 723 milhões para vender Koulibaly, alvo de clubes ingleses

Com problemas no sistema defensivo, Liverpool, Manchester United e Manchester City terão que desembolsar um valor alto caso queiram contratar o zagueiro senegalês...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 18:26

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 18:26

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
Kalidou Koulibaly, zagueiro de 29 anos do Napoli, é um dos nomes que sempre estão em alta no mercado da bola. E com a janela de transferências aberta, gigantes da Premier League estão atrás do jogador, como é o caso de Liverpool, Manchester United e Manchester City.
Como está a disputa pelo título italiano? Confira já a tabelaSegundo o apresentador inglês Jim White, o dono do Napoli, Aurelio De Laurentiis, definiu que Koulibaly só estará disponível para venda apenas se um dos grandes clubes ingleses oferecer pelo menos 100 milhões de libras (R$ 723 milhões) pelo zagueiro.
O poder de barganha visto do Napoli existe exatamente por saber dos problemas que os clubes ingleses têm com a zaga. O Liverpool perdeu Virgil van Dijk, segundo melhor jogador de 2020, por lesão, além de Joe Gomez, seu outro zagueiro, usando o volante Fabinho como zagueiro.
Enquanto isso, os clubes de Manchester também tiveram as suas dificuldades. O City, que perdeu quase todos os zagueiros por lesão na temporada 2019-2020, investiu 101 milhões de libras (R$ 730,8 milhões) nos zagueiros Rúben Dias e Nathan Aké, e ainda busca mais peças para o setor.
Seu rival, o Manchester United, busca uma dupla para o zagueiro Harry Maguire, o mais caro do mundo, custando 80 milhões de libras (R$ 375,8 milhões na época) para os Red Devills.

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