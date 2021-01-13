Napoli define valor mínimo de R$ 723 milhões para vender Koulibaly, alvo de clubes ingleses

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

Kalidou Koulibaly, zagueiro de 29 anos do Napoli, é um dos nomes que sempre estão em alta no mercado da bola. E com a janela de transferências aberta, gigantes da Premier League estão atrás do jogador, como é o caso de Liverpool, Manchester United e Manchester City.

Como está a disputa pelo título italiano? Confira já a tabelaSegundo o apresentador inglês Jim White, o dono do Napoli, Aurelio De Laurentiis, definiu que Koulibaly só estará disponível para venda apenas se um dos grandes clubes ingleses oferecer pelo menos 100 milhões de libras (R$ 723 milhões) pelo zagueiro.

O poder de barganha visto do Napoli existe exatamente por saber dos problemas que os clubes ingleses têm com a zaga. O Liverpool perdeu Virgil van Dijk, segundo melhor jogador de 2020, por lesão, além de Joe Gomez, seu outro zagueiro, usando o volante Fabinho como zagueiro.

Enquanto isso, os clubes de Manchester também tiveram as suas dificuldades. O City, que perdeu quase todos os zagueiros por lesão na temporada 2019-2020, investiu 101 milhões de libras (R$ 730,8 milhões) nos zagueiros Rúben Dias e Nathan Aké, e ainda busca mais peças para o setor.