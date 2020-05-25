Napoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporada

O Napoli tem vontade de colocar o experiente Fernando Llorente no mercado para a próxima temporada, segundo o portal “Tuttomercato”. O clube italiano se dispõe a aceitar ceder o jogador por empréstimo sem custos, desde que a nova equipe arque com as questões salariais que giram em torno de 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) por época.
O Athletic Bilbao é visto como uma das opções de destino do veterano, principalmente após a aposentadoria de Aduriz. O espanhol foi formado no San Mamés e já declarou desejo em retornar ao time, mas os dirigentes, mesmo sabendo destas condições na última janela de verão, não entrou em contato com o Napoli para abrir negociação.
Aos 35 anos, Llorente é um jogador rodado em grandes equipes do futebol europeu, como Juventus, Sevilla e Tottenham. Na atual temporada, pouco foi titular, mas participou de 17 jogos do Campeonato Italiano e marcou três gols, além de dar uma assistência. Em tempos de crise, o espanhol pode ser um bom reforço com um custo benefício baixo e agregar o plantel.