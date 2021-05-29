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futebol

Napoli anuncia Luciano Spalletti como novo treinador

O técnico italiano, que tem 62 anos atualmente, está sem clube desde que deixou a Inter de Milão, em 2019. Ele chega para substituir Gattuso, que acertou com a Fiorentina...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 15:35
Crédito: Alessandro Fucarini / AFP
Neste sábado (29), o Napoli anunciou oficialmente a contratação do seu novo treinador. Trata-se do italiano Luciano Spalletti, de 62 anos. O profissional já passou por clubes como Zenit, Sampdoria, Udinese, Roma e Inter de Milão, equipe pela qual fez seu último trabalho, em 2019.Spalletti chega para substituir Gennaro Gattuso, que deixou o time de Nápoles para comandar a Fiorentina na próxima temporada. Com Gattuso, o Napoli chegou à quinta colocação do Campeonato Italiano, brigando até a última rodada por uma vaga para a Liga dos Campeões. Porém, o time foi derrotado para o Hellas Verona em casa e deixou a vaga escapar. Dessa forma. o novo comandante terá o desafio de dirigir o Napoli na disputa da próxima Liga Europa. Em seu currículo, Spalletti tem três títulos pela Roma (Copa da Itália em 2007 e 2008, e Supercopa da Itália em 2007) e quatro troféus pelo Zenit (Campeonato Russo em 2010 e 2012, Copa da Rússia em 2010 e Supercopa da Rússia em 2011).

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