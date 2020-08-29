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futebol

Napoli aceita oferta e Allan deve ser o novo reforço do Everton

Meio-campista brasileiro era um pedido de Carlo Ancelotti para o clube inglês...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 16:39
Crédito: Divulgação / Napoli
Allan está próximo de ser o novo reforço do Everton. De acordo com a "Sky Sports", os ingleses se acertaram com o Napoli pela transferência do meio-campista brasileiro.
Allan custará 25 milhões de euros e mais 3 milhões de euros em bonificações, totalizando 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 180 milhões). Ele era um pedido de Carlo Ancelotti, que já o treinou no Napoli.
O brasileiro também interessava ao Borussia Dortmund e ao Atlético de Madrid, mas preferiu trabalhar com o treinador italiano. Pelo Napoli, Allan participou de 209 partidas e marcou nove gols.

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