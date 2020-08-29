Napoli aceita oferta e Allan deve ser o novo reforço do Everton

Crédito: Divulgação / Napoli

Allan está próximo de ser o novo reforço do Everton. De acordo com a "Sky Sports", os ingleses se acertaram com o Napoli pela transferência do meio-campista brasileiro.

Allan custará 25 milhões de euros e mais 3 milhões de euros em bonificações, totalizando 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 180 milhões). Ele era um pedido de Carlo Ancelotti, que já o treinou no Napoli.