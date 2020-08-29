Napoli aceita oferta e Allan deve ser o novo reforço do Everton

Allan está próximo de ser o novo reforço do Everton. De acordo com a "Sky Sports", os ingleses se acertaram com o Napoli pela transferência do meio-campista brasileiro.
Allan custará 25 milhões de euros e mais 3 milhões de euros em bonificações, totalizando 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 180 milhões). Ele era um pedido de Carlo Ancelotti, que já o treinou no Napoli.
O brasileiro também interessava ao Borussia Dortmund e ao Atlético de Madrid, mas preferiu trabalhar com o treinador italiano. Pelo Napoli, Allan participou de 209 partidas e marcou nove gols.