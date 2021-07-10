'Não vamos fazer isso de novo', diz presidente da Uefa sobre Eurocopa com múltiplas sedes

A atual edição da Eurocopa, com jogos em diversos países do Velho Continente, não deve se repetir novamente. Em entrevista à 'BBC Sports', o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, admitiu que foi um erro o formato da edição 2020 e citou alguns argumentos como a distância que algumas seleções tiveram que viajar.- Não vou mais concordar com isso. De uma forma, não foi correto que algumas equipes tenham tido que viajar por mais de 10 mil km, e outras por apenas 1 mil km. Nós tivemos muitas viagens, para países com jurisdições diferentes, moedas distintas, integrantes da União Europeia e nações de fora dela também. Não foi fácil - disse, antes de emendar: