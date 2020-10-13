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'Não tenho medo de rebaixamento', dispara presidente do Grêmio

Romildo Bolzan concedeu entrevista à Grêmio TV e falou sobre a situação do Tricolor na tabela de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 15:43

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:43

Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS
A terça-feira foi de novidade para o Grêmio. O mandatário do clube, Romildo Bolzan, estreou no Youtube o programa ‘Papo com o Presidente’, na Grêmio TV e falou abertamente sobre o desempenho do Tricolor no Campeonato Brasileiro.Sem fugir do tema, ela admitiu ‘constrangimento’ pela situação do time na tabela e confia que elenco e comissão técnica podem mudar o panorama da equipe na temporada.
‘O Grêmio está muito sentido, constrangido e querendo dar a volta por cima para encaixar vitórias e fazer uma bela campanha’, declarou o dirigente.
Com um jogo a menos em relação aos rivais (14 a 15), o Grêmio se encontra na 14ª posição, com 17 pontos, dois a mais que o Corinthians, primeiro time do Z-4.
‘Não tenho nenhum medo de ser rebaixado. Creio que o Grêmio tem um elenco suficiente para fazer bem a passagem de uma situação, e dificuldade, momentânea. Tenho confiança que vamos classificar para a Libertadores. O Brasileiro ainda está aberto. Não vamos sofrer por antecipação. Não tem nenhum sinal no sentido de rebaixamento. O elenco é muito forte e a comissão técnica domina o grupo. Vamos passar rapidamente por isso’, concluiu.

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