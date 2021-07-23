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'Não tem vida fácil', comenta Allan depois de eliminar o Boca Juniors e ter o River Plate pela frente

O volante também exaltou os colegas de time, afirmando que Cuca tem "um grande problema" para escalar a equipe...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 20:25

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 20:25
A suada classificação do Atlético-MG, superando o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores nos pênaltis, na última terça-feira, 20 de julho, ainda tem efeitos na Cidade do Galo entre torcedores e jogadores. E, para o volante Allan, a vida do time mineiro não está fácil, pois terá outro gigante argentino pela frente nas quartas de final da Libertadores: o River Plate, no mês de agosto. Para Allan, será mais um desafio imenso do Atlético na caminhada pelo bicampeonato da competição internacional. Caso supere o time argentino, o Galo pode ter em uma semifinal duelos contra São Paulo ou Palmeiras por uma vaga na grande decisão, em novembro. Dito isso, Allan fez uma exaltação do elenco atleticano e disse que Cuca tem um “grande problema”, pois há muitas opções de qualidade no grupo alvinegro. Confira nos vídeos, as declarações do volante. Allan tem sido uma das peças fundamentais no esquema de Cuca na Libertadores-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

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