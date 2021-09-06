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'Não tem muito segredo', diz Tchê Tchê sobre como manter o ritmo do Galo no segundo turno do Brasileiro

Para o meia do Atlético-MG, a equipe precisa seguir o futebol apresentado até agora para o alvinegro se sagrar campeão...
LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 18:33

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 18:33

O meia Tchê Tchê foi um pedido do técnico Cuca para reforçar o elenco do Atlético-MG, se tornando um dos homens de confiança do treinador, sempre entrando nos jogos. Porém, o jogador não tem sido titular absoluto, mas isso não incomoda Tchê Tchê, pois com o calendário cheio de jogos, todo o elenco terá de ser usado, já que Cuca não terá como repetir sempre a mesma escalação. Outra observação do meio de campo, que falou na Cidade do Galo, é que para que o alvinegro siga firme na busca pelo título brasileiro é necessário manter o atual ritmo, algo que não “é um grande segredo”. Confira nos vídeos a entrevista de Tchê Tchê. Um dos homens de confiança de Cuca, Tchê Tchê  diz que reserva atual é algo natural-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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