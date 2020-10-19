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'Não somos favoritos, mas podemos ir longe', diz Koeman antes da estreia do Barcelona na Liga dos Campeões

Técnico do Barcelona não coloca sua equipe entre os principais concorrentes ao título continental, mas espera surpreender. Equipe blaugrana estreia nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 14:27

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 14:27

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Antes da estreia do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, que acontece nesta terça-feira, contra o Ferencváros, o técnico blaugrana, Ronald Koeman, concedeu entrevista coletiva e tratou de dizer que seu clube não é o favorito. No entanto, para o holandês, o equipe catalão pode surpreender e ir longe.- Estar no Barcelona significa jogar para ganhar títulos, no Espanhol e na Europa. Mas há equipes mais fortes. Depois do que aconteceu, não somos os favoritos, mas podemos ir longe - disse Koeman, se referindo à eliminação traumática para o Bayern de Munique na última temporada.
Ronald Koeman disse que o craque Lionel Messi está feliz depois da polêmica no início da temporada, quando quis deixar o Barcelona. Para o treinador, o argentino ainda pode melhorar seu rendimento.
- Acho que o seu rendimento pode ser melhor, mas no dia a dia ele está feliz e treinando bem. Está concentrado, quer ser o capitão e jogar. Não tenho queixas. A bola pode entrar. Não tenho dúvidas sobre o seu desempenho.
O técnico do Barcelona também falou sobre o Ferencváros, o adversário da estreia na Champions, e espera um jogo complicado contra os húngaros.
- Esperamos uma equipe complicada, hoje não há jogos fracos. Temos que criar oportunidades. Analisamos todos os rivais, respeitamos todos eles. É um time forte com jogadores importantes na liderança.

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