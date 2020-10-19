'Não somos favoritos, mas podemos ir longe', diz Koeman antes da estreia do Barcelona na Liga dos Campeões

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Antes da estreia do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, que acontece nesta terça-feira, contra o Ferencváros, o técnico blaugrana, Ronald Koeman, concedeu entrevista coletiva e tratou de dizer que seu clube não é o favorito. No entanto, para o holandês, o equipe catalão pode surpreender e ir longe.- Estar no Barcelona significa jogar para ganhar títulos, no Espanhol e na Europa. Mas há equipes mais fortes. Depois do que aconteceu, não somos os favoritos, mas podemos ir longe - disse Koeman, se referindo à eliminação traumática para o Bayern de Munique na última temporada.

Ronald Koeman disse que o craque Lionel Messi está feliz depois da polêmica no início da temporada, quando quis deixar o Barcelona. Para o treinador, o argentino ainda pode melhorar seu rendimento.

- Acho que o seu rendimento pode ser melhor, mas no dia a dia ele está feliz e treinando bem. Está concentrado, quer ser o capitão e jogar. Não tenho queixas. A bola pode entrar. Não tenho dúvidas sobre o seu desempenho.

O técnico do Barcelona também falou sobre o Ferencváros, o adversário da estreia na Champions, e espera um jogo complicado contra os húngaros.