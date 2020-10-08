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'Não sei como Alex Telles não deixou o Porto há mais tempo,' diz diretor de scouting do Galatasaray

Emre Utkucan, responsável pela contratação do lateral-esquerdo para o clube turco, acredita que o brasileiro terá grande destaque e sucesso na Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 13:56

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 13:56

Crédito: Divulgação/Manchester United
Contratado no último dia da janela de transferências inglesa, Alex Telles impressionou por onde passou. Emre Utkucan, diretor chefe do departamento de scouting do Galatasaray, foi responsável pela contratação do lateral-esquerdo para o clube turco, em 2013. Para ele, o brasileiro terá sucesso na Premier League.
- Para mim, está no melhor nível há dois ou três anos e, por isso, merece chegar à Premier League. Só não sei como é que não saiu do Porto há mais tempo, talvez pelo alto valor exigido. É um lateral muito ofensivo, mas vai precisar de algum tempo para se adaptar ao futebol inglês. É uma liga com um futebol mais físico. Mas tenho certeza de que vai ter grande sucesso - disse.O Manchester United contratou Alex Telles, que utilizará a camisa 27, por cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 98 milhões). O lateral está com a Seleção Brasileira para disputa das Eliminatórias.

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