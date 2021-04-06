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futebol

'Não se trata de uma revanche', diz Pochettino antes do duelo contra o Bayern

Técnico do Paris Saint-Germain tira pressão sobre último encontro entre as equipes, na final da temporada passada, e afirma que duelo não tem um time favorito...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 15:12
Crédito: Reprodução / Twitter PSG
Antes da bola rolar para o jogo entre PSG e Bayern de Munique, Mauricio Pochettino, comandante parisiense, fez questão de afirmar que não se trata de uma revanche. As duas equipes se enfrentaram na final da última edição da Champions, mas o argentino citou que agora é tudo diferente.
+ Veja a tabela da Champions League- As pessoas falam muito sobre Neymar e Mbappé, mas os 11 jogadores que decido colocar lá amanhã serão os responsáveis ​​por fazer o trabalho necessário para vencermos. A última temporada foi uma final. Isso é diferente, é uma decisão de dois jogos. Não se trata de revanche, mas de um desafio, é sempre um desafio vencer uma equipa tão forte como o Bayern - disse.
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
Mauricio Pochettino também afirmou que o confronto não tem um favorito, apesar de enaltecer o Bayern. Para o argentino, em jogos de ida e volta tudo pode acontecer.
- Em um confronto duplo, tudo é possível para as duas equipes. O Bayern é uma das melhores equipes da Europa, senão do mundo. Eles defendem o título. Também queremos ganhar este troféu e temos argumentos para o conseguir - concluiu.

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