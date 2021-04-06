'Não se trata de uma revanche', diz Pochettino antes do duelo contra o Bayern

Crédito: Reprodução / Twitter PSG

Antes da bola rolar para o jogo entre PSG e Bayern de Munique, Mauricio Pochettino, comandante parisiense, fez questão de afirmar que não se trata de uma revanche. As duas equipes se enfrentaram na final da última edição da Champions, mas o argentino citou que agora é tudo diferente.

+ Veja a tabela da Champions League- As pessoas falam muito sobre Neymar e Mbappé, mas os 11 jogadores que decido colocar lá amanhã serão os responsáveis ​​por fazer o trabalho necessário para vencermos. A última temporada foi uma final. Isso é diferente, é uma decisão de dois jogos. Não se trata de revanche, mas de um desafio, é sempre um desafio vencer uma equipa tão forte como o Bayern - disse.

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Mauricio Pochettino também afirmou que o confronto não tem um favorito, apesar de enaltecer o Bayern. Para o argentino, em jogos de ida e volta tudo pode acontecer.