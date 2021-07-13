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'Não sabia que tínhamos vencido', diz Donnarumma após não comemorar pênalti de Saka na final da Eurocopa

Goleiro de 22 anos demonstrou o que pareceu frieza ao defender último pênalti, mas na verdade não tinha noção que jogo havia terminado. Arqueiro reforçará o PSG em breve...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 14:17

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 14:17

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Eleito o melhor jogador da Eurocopa após o título da Itália na disputa de pênaltis contra a Inglaterra, o goleiro Gianluigi Donnarumma falou sobre sua reação após pegar a cobrança de Saka. Demonstrando frieza ao não vibrar, o arqueiro explicou que na verdade não sabia que o jogo tinha terminado.
+ Veja a classificação final da Eurocopa- Eu não sabia que tínhamos vencido. Olhei para o árbitro e tentei entender se estava tudo bem. Então me virei para meus companheiros e eles correram em minha direção. A partir daí tudo começou. Eu não entendi nada - disse o goleiro à emissora "Sky Sport Italia".
+ Aplicativo "LANCE! Resultados" está disponível para Android e iOS. Baixe agora!Donnarumma está sem clube desde o dia 1º julho, quando terminou seu contrato com o Milan, e deve ser anunciado como reforço do Paris Saint-Germain nos próximos dias. O atleta não quis falar sobre o futuro, mas afirmou que seguirá torcendo pelo clube rubro-negro.
+ Termômetro da Seleção: veja quem decepcionou e quem ganhou pontos durante a Copa América

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