'Não quero ser um Kaká, quero ser o Reinier', diz atacante em primeira entrevista no Borussia Dortmund

Crédito: Reprodução/ Twitter Reinier

Reinier concedeu sua primeira entrevista como jogador do Borussia Dortmund. Aos canais oficiais do clube, o brasileiro disse que não quer ser comparado ao Kaká e revelou os motivos para ter assinado com o clube alemão.

- Não quero ser um Kaká, quero ser o Reinier. É bom ser comparado com um jogador assim, mas quero demonstrar o que sou - disse o jogador que está emprestado por duas temporadas ao Dortmund.

- Tive a oportunidade de ficar em Espanha, mas quando surgiu a opção do Dortmund não pensei duas vezes. O Dortmund é conhecido por desenvolver jogadores - completou.

O meio-campista brasileiro também revelou estar apto para atuar em qualquer posição que for escalado.