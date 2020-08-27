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'Não quero ser um Kaká, quero ser o Reinier', diz atacante em primeira entrevista no Borussia Dortmund

Emprestado pelo Real Madrid por duas temporadas, o brasileiro também
disse que pode atuar em qualquer posição que for escalado...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:35

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 08:35
Crédito: Reprodução/ Twitter Reinier
Reinier concedeu sua primeira entrevista como jogador do Borussia Dortmund. Aos canais oficiais do clube, o brasileiro disse que não quer ser comparado ao Kaká e revelou os motivos para ter assinado com o clube alemão.
- Não quero ser um Kaká, quero ser o Reinier. É bom ser comparado com um jogador assim, mas quero demonstrar o que sou - disse o jogador que está emprestado por duas temporadas ao Dortmund.
- Tive a oportunidade de ficar em Espanha, mas quando surgiu a opção do Dortmund não pensei duas vezes. O Dortmund é conhecido por desenvolver jogadores - completou.
O meio-campista brasileiro também revelou estar apto para atuar em qualquer posição que for escalado.
- O Borussia Dortmund é um grande clube, com um grande estádio e uma grande história. Eu quero ganhar aqui muitos títulos e fazer história. Estarei preparado para qualquer que seja a posição que o treinador precise.

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