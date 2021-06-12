Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Não preciso ter pressa', diz Mbappé sobre renovação com o PSG

Clube francês corre contra o tempo para evitar que o atacante deixe a equipe de graça na próxima temporada. Jogador de 22 anos tem vínculo até junho de 2022...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 09:36

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP
Destaque do Paris Saint-Germain nas últimas temporadas ao lado de Neymar, o atacante Mbappé ainda não resolveu a questão contratual com o clube francês. Com proposta na mesa para renovar, o jogador, concedeu entrevista a 'France Football' neste sábado e afirmou que não tem pressa para decidir sobre o futuro."Estou no lugar aonde gosto, aonde me sinto bem. Mas é o melhor lugar para mim? Ainda não sei responder ao certo. Eu não preciso necessariamente ser apressado. Eu tenho que tomar a decisão correta, que é difícil. PSG entende meus sentimentos, até porque eles sabem que não serei sorrateiro", disse Mbappé.
+ Veja a tabela completa da Eurocopa
O contrato de Mbappé com o PSG vai até junho de 2022 e o clube corre contra o tempo para renovar com o atleta para evitar que jogador saia de graça daqui um ano ou assine um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. Ainda nesta semana, o presidente do PSG afirmou que os franceses não negociarão Mbappé.
Revelado pelo Monaco, Mbappé chegou ao Paris Saint-Germain em 2017, e desde então vem brilhando com a camisa do clube francês. Pela equipe, já soma 179 partidas, com 137 gols marcados e 53 assistências concedidas. O atacante de 22 anos também já coleciona 10 títulos nacionais pelo time, incluindo Campeonato Francês, Copa da França, Copa da Liga e Supercopa da França.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados