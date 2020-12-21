'Não preciso que Messi diga que está motivado', diz Ronald Koeman

Crédito: CESAR MANSO / AFP

Na véspera do duelo do Barcelona contra o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Ronald Koeman falou em entrevista coletiva e rebateu a declaração de Messi à rádio "RAC1", que afirmou "estar motivado". Para o comandante blaugrana, a vontade do argentino é vista todos os dias.

+ Veja a tabela da La Liga- Para mim, não é preciso que o Leo (Messi) dê uma entrevista para dizer que está motivado. Vejo isso todos os dias, quando está com a equipe e os seus companheiros. Todo jogador que é vencedor luta com o fato de não estar ganhando todos os jogos. Não sei o que mais ele vai dizer, mas eu o vejo cheio de desejo todos os dias - afirmou o holandês.

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Em relação ao adversário desta terça-feira, Koeman disse o que sua equipe precisa fazer para conseguir sair com a vitória diante da equipe que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios.