'Não posso comentar antes dele chegar', diz técnico do Fenerbahçe sobre Mesut Özil

Crédito: Ian KINGTON / AFP

Perto de deixar o Arsenal para jogar pelo Fenerbahçe, da Turquia, o meia Mesut Özil ainda não foi confirmado como novo reforço da equipe turca. E pregando cautela, o técnico dos Canários Amarelos, Erol Bulut, prefere não comentar sobre o jogador enquanto ele não for confirmado como reforço.

+ Veja a tabela da Premier League- A situação de Mesut Özil ficará clara nos próximos dias. O nome de Mesut é muito comum. Não posso comentar antes de ele chegar - disse o treinador Erol Bulut.

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