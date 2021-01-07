'Não posso comentar antes dele chegar', diz técnico do Fenerbahçe sobre Mesut Özil

Perto de deixar o Arsenal para jogar pelo Fenerbahçe, da Turquia, o meia Mesut Özil ainda não foi confirmado como novo reforço da equipe turca. E pregando cautela, o técnico dos Canários Amarelos, Erol Bulut, prefere não comentar sobre o jogador enquanto ele não for confirmado como reforço.
+ Veja a tabela da Premier League- A situação de Mesut Özil ficará clara nos próximos dias. O nome de Mesut é muito comum. Não posso comentar antes de ele chegar - disse o treinador Erol Bulut.
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Özil chegou ao Arsenal em 2013 após boas temporadas no Real Madrid, mas foi perdendo espaço no time, principalmente após a saída de Arsène Wenger. Com Arteta no comando do clube inglês, o alemão não entra em campo desde março de 2020. Na Turquia, o jogador chega com status de ídolo.