'Não podemos errar', crava Jean Cléber sobre duelo do Avaí na Copa do Brasil

Depois de uma certa sensação de alívio após se livrar do rebaixamento e ainda conseguir vaga nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o Avaí pensa em seu confronto pela Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (10), o time recebe em Florianópolis a equipe do Ceilândia-DF em duelo único.>Fique pode dentro de tudo com o aplicativo de resultados do LANCE!Diferente do que aconteceu na primeria fase onde a equipe de melhor posição no ranking da CBF precisava atuar como visitante, porém tendo a vantagem do empate, o mando foi sorteado e não há qualquer benefício de resultado diferente de vitória para as equipes. Ou seja, caso o confronto termine empatado, a decisão da vaga vai para as penalidades.