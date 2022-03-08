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futebol

'Não podemos errar', crava Jean Cléber sobre duelo do Avaí na Copa do Brasil

Pela terceira fase da competição nacional, o Leão da Ressacada joga em casa, na próxima quinta-feira (10), diante do Ceilândia-DF...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 11:42

Publicado em 08 de Março de 2022 às 11:42

Depois de uma certa sensação de alívio após se livrar do rebaixamento e ainda conseguir vaga nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o Avaí pensa em seu confronto pela Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (10), o time recebe em Florianópolis a equipe do Ceilândia-DF em duelo único.>Fique pode dentro de tudo com o aplicativo de resultados do LANCE!Diferente do que aconteceu na primeria fase onde a equipe de melhor posição no ranking da CBF precisava atuar como visitante, porém tendo a vantagem do empate, o mando foi sorteado e não há qualquer benefício de resultado diferente de vitória para as equipes. Ou seja, caso o confronto termine empatado, a decisão da vaga vai para as penalidades.
Pensando também nesse aspecto, o tom do discurso feito pelo meio-campista Jean Cléber foi de "erro zero" para o confronto que acontecerá na Ressacada Às 21h30 (de Brasília):
- Vamos ter uma decisão diante do Ceilândia e precisamos entrar ligados para que a equipe faça uma grande apresentação e busque a vaga na terceira fase da disputa. Estamos muito focados nisso e cientes da responsabilidade que teremos. Não podemos errar durante os noventa minutos.
Depois do embate frente ao Ceilândia, o Avaí poderá retornar seu foco para o Catarinense. No domingo (13), às 18h30, a equipe Azzurra abre em casa sua série pelas quartas de final diante do Brusque, time de melhor campanha na primeira fase.
Crédito: Divulgação/Avaí

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