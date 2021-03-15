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'Não me faço nenhuma ilusão', cravou vice do Grêmio sobre Rafael Carioca e Douglas Costa

Nomes de Tigres e Bayern de Munique são tratados pelo dirigente como 'completamente fora do futebol brasileiro'...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 11:02
Crédito: Divulgação/Bayern de Munique
O curso do mercado de transferências levou nomes como o meio-campista Rafael Carioca e o atacante Douglas Costa a serem tratados como possíveis alvos do Grêmio para trazer maiores opções ao plantel dirigido por Renato Portaluppi. >Tabela da Segunda Fase da Copa LibertadoresTodavia, sem maiores explicações, o vice-presidente do Tricolor, Marcos Hermann, falou para a 'Rádio Bandeirantes' de Porto Alegre que não existem possibilidade de engatar negociações com atletas desse tipo. Agregando, inclusive, que a questão física também seria um obstáculo adicional as condições financeiras necessárias para viabilizar a negociação:
- Precisamos buscar jogadores que possam estar no auge do seu desempenho. A realidade desses jogadores é completamente fora do futebol brasileiro. Não me faço nenhuma ilusão em torno desse assunto.
Enquanto segue atento ao mercado, o Grêmio dará sequência na temporada na próxima terça-feira (16) visitando em Quito o Ayacucho-PER pelo jogo de volta na Segunda Fase da Libertadores.
Como venceu o primeiro embate na Arena por 6 a 1, a delegação que viajará para o Equador está repleta de nomes considerados como reservas onde nem mesmo Renato estará presente.

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