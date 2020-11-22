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'Não estamos lutando pelo título', diz Mourinho após vitória do Tottenham sobre o Manchester City

Técnico português afirma que objetivo da equipe é lutar apenas por vitórias, mas admite que haverá derrotas e empates ao longo do caminho na Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 12:08

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 12:08

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
A vitória do Tottenham sobre o Manchester City, no sábado, colocou os Spurs, mesmo que momentaneamente, na liderança do Campeonato Inglês. No entanto, o técnico José Mourinho fez questão de tirar a pressão sobre seu time e afirmou que os londrinos não estão brigando pelo título.- Nós não podemos esperar que cheguemos aqui e depois de uma temporada estaremos lutando pelo título. Não estamos lutando pelo título, estamos lutando apenas para vencer todos os jogos. Mas vamos perder, empatar... - disse o português.
Bicampeão inglês, o Tottenham não conquista a competição nacional desde 1961, quando também foi campeão da Copa da Inglaterra. Entre os clubes do "Big Six", os Spurs são os que estão há mais tempo sem vencer o campeonato.

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