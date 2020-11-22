'Não estamos lutando pelo título', diz Mourinho após vitória do Tottenham sobre o Manchester City

A vitória do Tottenham sobre o Manchester City, no sábado, colocou os Spurs, mesmo que momentaneamente, na liderança do Campeonato Inglês. No entanto, o técnico José Mourinho fez questão de tirar a pressão sobre seu time e afirmou que os londrinos não estão brigando pelo título.- Nós não podemos esperar que cheguemos aqui e depois de uma temporada estaremos lutando pelo título. Não estamos lutando pelo título, estamos lutando apenas para vencer todos os jogos. Mas vamos perder, empatar... - disse o português.