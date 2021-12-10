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'Não estamos com ninguém à venda', diz Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG

Mandatário do Galo, contudo, não descarta negociar jogadores caso surjam boas propostas...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 19:42

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:42

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, diz que não pretende vender nenhum jogador do elenco. Presente no Prêmio do Brasileirão, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira, no Rio, o mandatário disse que o objetivo é manter o grupo. No entanto, ele não descarta negociar jogadores que venham a receber boas propostas.
Acompanhe a premiação em tempo real- No futebol brasileiro, os clubes precisam vender os jogadores. É fato. Para fechar as contas. Não estamos com ninguém à venda. Nosso objetivo é que todos fiquem. Se houver uma proposta boa para o Galo e boa para o atleta, podemos negociar. Considerando que venha negociar algum jogador, traremos outro do mesmo nível em substituição - disse Sérgio Coelho, que garante também não estar negociando a contratação de nenhum jogador neste momento.
- Não temos nenhum reforço sendo negociado. Falam-se em nomes, mas é especulação. Posso garantir que não estamos negociando com nenhum jogador - garantiu.O mandatário do Atlético-MG disse ter ficado satisfeito com o nível da arbitragem no futebol brasileiro nesta temporada. Neste ano, após muitas polêmicas, a CBF anunciou a saída de Leonardo Gaciba do comando da Comissão de Arbitragem da entidade. Ele foi sucedido por Alício Pena Jr.
- Não vou dizer se melhorou, mas ficamos satisfeitos. Não só o Galo, mas, de forma geral, o Alício foi muito bem no comando da arbitragem, sucedendo o Gabica, que também fez um bom trabalho - comentou.
Por fim, Sérgio Coelho também falou sobre a final da Copa do Brasil, que será disputada entre Atlético-MG e Athletico. O dirigente prevê uma decisão muito acirrada.
- Não é fácil ganhar a Copa do Brasil, pois o adversário é muito qualificado. É duríssimo - sentenciou.
Crédito: SérgioCoelho,presidentedoAtlético-MG,dissequenãopretendesedesfazerdenenhumjogador(Foto:divulgação

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