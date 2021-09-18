'Não é fácil, mas a nossa equipe merece demais', diz Hulk sobre chances de título do Galo em 2021

O “casamento” entre Hulk e o Atlético-MG tem sido de sucesso dentro de campo, mas fora dele, o atacante, contratado no início de 2021, tem demonstrado que a relação com o Galo é de muito carinho. Nas redes sociais, o jogador sempre está usando acessórios que remetem aos símbolos do time alvinegro. E, Hulk diz com frequência sobre a gratidão de atuar no time mineiro, o primeiro desde que voltou do futebol internacional. - Quem me conhece, conhece o Givanildo, antes do atleta Hulk, sou muito grato, e não tem como não ser grato ao Atlético, ao Galão da Massa, ao torcedor que me recebeu muito bem. Lembro da minha chegada, na pandemia. Mesmo assim foram lá, vestidos de Hulk. A recepção foi maravilhosa. Desde aquele momento, eu, junto com minha família, a gente fez um pacto, falou que tem que fazer valer todo esse carinho. Hoje o Galo está no meu coração. Além de jogador, sou torcedor do Galo. Quando entro em campo, é para dar a vida pelo Galo-disse o jogador em entrevista à Rádio da Massa. O atacante comentou que os filhos também adotaram o Atlético com muito carinho no dia a dia. - Eles (Ian, Alice e Thiago) amam futebol. Quando tem jogo do Galo, às vezes eu ligo e eles já estão com a camisa do Galo. Eles torciam até para outros clubes do Brasil, mas depois que vim para o Galo são Galo. Quando saem da escola, eles falam: “pai, sabe meu amigo, falou para você pegar leve com o time dele”. Eu falo que o Galo tem que ganhar tudo-disse Hulk, que comentou sobre as possibilidades de título da equipe alvinegra em 2021. - A gente sabe que não é fácil ganhar, é muito difícil. Hoje a gente está vivendo um momento especial, liberando o Campeonato Brasileiro, na semifinal da Libertadores, da Copa do Brasil. A gente tem um grupo muito bom, unido, que merece demais ganhar. Não é fácil, você tem que ter os pés no chão, tem que manter a humildade e o foco, não deixar subir pra cabeça. Tem que igualar a vontade dos caras. Os caras não podem ter mais vontade que a gente. Se mantivermos esse padrão, temos grandes chances de ganhar. Não é nada garantido que vamos ganhar. Não é fácil, mas a nossa equipe merece demais-completou.