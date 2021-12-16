'Não é fácil conseguir ser o artilheiro das maiores competições do país', diz Hulk após título da Copa do Brasil

Campeão da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Artilheiro nas duas competições: 19 no brasileirão e oito na outra. Após a vitória sobre o Athletico, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, o atleta analisou a temporada e ressaltou a dificuldade de conseguir os feitos. - Não é fácil conseguir ser o artilheiro das maiores competições do país. Estou muito feliz pelo coletivo. Um bicampeonato que esperavam 50 anos e ser coroado com esse título aqui, nossa tríplice coroa, todo mundo na ansiedade querendo comemorar. Só ajoelhar e agradecer a Deus, porque ele tem sido maravilhoso comigo. Disfrutar esse momento com meus companheiros - concluiu em entrevista a TV Globo.