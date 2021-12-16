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'Não é fácil conseguir ser o artilheiro das maiores competições do país', diz Hulk após título da Copa do Brasil

O atacante foi artilheiro da competição com oito gols, marcando gols nos dois jogos da final diante do Athletico-PR...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 07:05

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 07:05

Campeão da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Artilheiro nas duas competições: 19 no brasileirão e oito na outra. Após a vitória sobre o Athletico, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, o atleta analisou a temporada e ressaltou a dificuldade de conseguir os feitos. - Não é fácil conseguir ser o artilheiro das maiores competições do país. Estou muito feliz pelo coletivo. Um bicampeonato que esperavam 50 anos e ser coroado com esse título aqui, nossa tríplice coroa, todo mundo na ansiedade querendo comemorar. Só ajoelhar e agradecer a Deus, porque ele tem sido maravilhoso comigo. Disfrutar esse momento com meus companheiros - concluiu em entrevista a TV Globo.
Na temporada que finaliza agora, com o título da Copa do Brasil, Hulk tem 68 jogos e 36 gols.
Crédito: OGalodominouofutebolbrasileiroem2021comtrêstítulosparasuagaleria:Brasileiro,CopadoBrasileMineiro-(Foto:Divulgação/Atlético-MG

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