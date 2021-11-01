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Não é a primeira vez: relembre outras punições que o Grêmio sofreu por conta da torcida

Clube gaúcho sofreu punições severas nos torneios nacionais por conta das atitudes do seu torcedor...
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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:02

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:02

Crédito: Grêmio deve ser punido pelo STJD (Ricardo Rimoli / Lancepress!
A reta final do Campeonato Brasileiro se aproxima e o Grêmio está em situação delicada dentro e fora de campo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nas quatro linhas, o time de Vagner Mancini não consegue reagir e coleciona resultados negativos. O último ocorreu contra o Palmeiras dentro da Arena.
Agora, além da crise técnica, o Tricolor começa a se preocupar com uma punição no STJD por conta da invasão de campo da torcida, que tentou entrar no vestiário após o confronto e quebrou a cabine do VAR.
Punição por conta da torcida
Não foi a primeira vez que a torcida do Grêmio protagonizou cenas lamentáveis. Em 2004, quando o time foi rebaixado para a Série B, uma série de acontecimentos marcaram a campanha do clube.
No jogo contra o Fluminense, quando o Grêmio perdeu por 3 a 2, um torcedor arremessou um par de tênis. O clube foi punido com cinco jogos fora do Olímpico.
No mesmo Brasileirão, o árbitro Paulo César de Oliveira relatou na súmula um ‘rádio de pilha’ atirado no gramado em clássico contra o Inter e a invasão de campo de um torcedor. Além disso, um gandula agrediu o goleiro Clemer com uma bola. A punição ficou em dois mandos de campo.
Racismo
Na edição de 2014 da Copa do Brasil, o Grêmio encarava o Santos e o goleiro Aranha, que defendia o time paulista, avisou ao árbitro que estava sendo chamado de ‘macaco’ por torcedores gremistas.
Na ocasião, a televisão flagrou uma torcedora que xingava Aranha e o caso ganhou repercussão nacional. A punição foi mais severa ao Tricolor, que foi eliminado da competição nacional.

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