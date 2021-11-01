Não é a primeira vez: relembre outras punições que o Grêmio sofreu por conta da torcida

Crédito: Grêmio deve ser punido pelo STJD (Ricardo Rimoli / Lancepress!

A reta final do Campeonato Brasileiro se aproxima e o Grêmio está em situação delicada dentro e fora de campo.

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Nas quatro linhas, o time de Vagner Mancini não consegue reagir e coleciona resultados negativos. O último ocorreu contra o Palmeiras dentro da Arena.

Agora, além da crise técnica, o Tricolor começa a se preocupar com uma punição no STJD por conta da invasão de campo da torcida, que tentou entrar no vestiário após o confronto e quebrou a cabine do VAR.

Punição por conta da torcida

Não foi a primeira vez que a torcida do Grêmio protagonizou cenas lamentáveis. Em 2004, quando o time foi rebaixado para a Série B, uma série de acontecimentos marcaram a campanha do clube.

No jogo contra o Fluminense, quando o Grêmio perdeu por 3 a 2, um torcedor arremessou um par de tênis. O clube foi punido com cinco jogos fora do Olímpico.

No mesmo Brasileirão, o árbitro Paulo César de Oliveira relatou na súmula um ‘rádio de pilha’ atirado no gramado em clássico contra o Inter e a invasão de campo de um torcedor. Além disso, um gandula agrediu o goleiro Clemer com uma bola. A punição ficou em dois mandos de campo.

Racismo

Na edição de 2014 da Copa do Brasil, o Grêmio encarava o Santos e o goleiro Aranha, que defendia o time paulista, avisou ao árbitro que estava sendo chamado de ‘macaco’ por torcedores gremistas.