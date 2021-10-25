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'Não deixamos nos abater e marcamos em seguida', avalia Hulk sobre reação rápida do Atlético-MG

Atacante destacou a maturidade do time após sofrer o gol contra marcado pelo zagueiro Nathan Silva...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 21:47

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 21:47

Um time maduro e que soube reagir na hora certa. Assim definiu o atacante Hulk, do Atlético-MG, após a vitória de virada do Galo sobre o Cuiabá, por 2 a 1, neste domingo, 24 de outubro, pelo Brasileirão. O jogador destacou a forma como o time reagiu logo após levar o gol qeu abriu o placar no Mineirão, marcado por Nathan Silva, contra, em uma jogada confusa com o goleiro Everson. O alvinegro empatou um minuto depois, com Hulk, e tomou as rédeas do jogo, conseguindo a virada no primeiro tempo. Com o resultado, o Atlético manteve a boa vantagem na tabela de classificação em relação aos rivais na briga pelo título. São 11 pontos a mais do que o Fortaleza e 13 de vantagem sobre Flamengo e Palmeiras. Assim, o duelo do sábado, 30, diante do Rubro Negro, pode deixar o Galo muito perto do sonhado título nacional, que não vem desde 1971. Veja o que Hulk disse nos vídeos. Hulk agradeceu ao torcedor do Galo pelo apoio diante do Cuiabá-(Pedro Souza / Atlético)

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