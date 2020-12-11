'Não comento opiniões dos colegas', diz Simeone após Zidane dizer que Atlético é favorito ao título espanhol

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid

Após Zidane tirar a pressão de seu time sobre o bicampeonato espanhol e jogá-la ao rival da cidade, que é o líder do campeonato nacional, o técnico Diego Simeone não quis comentar sobre a fala do comandante merengue. Segundo Zizou, os Colchoneros são os favoritos para ficarem com o Espanhol.

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- Não costumo comentar as opiniões dos colegas. Cada um tem uma opinião formada e a desenvolve da forma como a entende. Respeito qualquer opinião, seja ela positiva ou negativa - disse Simeone em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

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O Atlético de Madrid investiu pesado na última temporada, mas os resultados ficaram aquém do esperado. Com a liderança deste ano, Simeone acreditam que seus jogadores assimilaram melhor o esquema de jogo.