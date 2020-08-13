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futebol

'Não acho que seja a hora de voltar ao Barcelona', diz Xavi

Ex-jogador do clube catalão, o espanhol atualmente treina o Al-Sadd, do Qatar...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 11:12

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 11:12

Crédito: Karim Jaafar / AFP
Xavi Hernández, atual treinador do Al-Sadd e ex-jogador do Barcelona, sempre é um dos nomes especulados para assumir o comando catalão. Porém, de acordo com o espanhol, "agora não é o momento".
- Não acho que seja agora. Há ruído externo, problemas extra-esportivos… acho que não agora. Em janeiro eu disse a eles que não era a hora, e agora eles não me contataram. Como culé, desejo o melhor ao clube. Respeito muito o Quique Setién, ele tem um manual de jogo muito parecido com o que o Barça precisa - disse ao "El País".
- Estou muito contente por continuar ganhando experiência, me desafiando e claro que seria um privilégio para mim treinar o Barça um dia, com um time dos sonhos, com Jordi Cruyff, Carles Puyol e alguns jogadores atuais. Gostaria de fazer uma equipe com pessoas válidas que conheçam a casa, pessoas em quem confio - completou.
Questionado sobre o futuro de Messi no Barcelona, Xavi não se esquivou. Para o ex-jogador, o argentino precisa do Barcelona, assim como o Barça precisa do camisa 10.
- Messi precisa do Barça e o Barça precisa de Messi. Eles têm que fazê-lo feliz, porque com Leo Messi feliz, eles vão ganhar mais títulos. Eu mantenho uma grande amizade com ele, eu o respeito muito. É um animal competitivo, sempre quer vencer e há dez anos é o melhor jogador de futebol do mundo. Espero que possamos nos encontrar novamente em um nível profissional. Ter o melhor jogador da história no seu time é ter um ás para vencer.

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