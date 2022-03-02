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Nantes elimina o Monaco, vai à final da Copa da França, e torcida invade o gramado para comemorar

Canários estão de volta à decisão do torneio nacional depois de 22 anos e vão encarar o Nice na finalíssima. Ambos têm três títulos do torneio, mas só um será tetracampeão...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 20:23

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:23

O Nantes está na final da Copa da França. Nesta quarta-feira, os Canários eliminaram o Monaco nos pênaltis, por 4 a 2, depois de empate em 2 a 2 no tempo normal, e voltam à decisão do torneio depois de 22 anos. Além da vaga, a comemoração foi em grande: invasão da torcida ao gramado do Estádio de la Beaujoire para celebrar com os jogadores.No primeiro tempo, Maripán abriu o placar para o Monaco depois de falta cobrada na área, mas Sidibé, contra, empatou para o time da casa. No segundo tempo, Moutoussamy virou depois de um bate e rebate, mas Boadu, depois de cruzamento de Vanderson, empatou novamente.
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Na disputa de pênaltis, Muani, Merlin, Moutoussamy e Simon converteram as quatro cobranças do Nantes, enquanto apenas Disasi e Volland marcaram para o Monaco. Ben Yedder parou em defesa do goleiro Descamps e Tchouaméni bateu para fora.
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Na final, o Nantes vai encarar o Nice, que eliminou o Versailles, da quarta divisão, na última terça-feira. A decisão será no dia 8 de maio, no Stade de France, em Paris. Os Canários têm três títulos da competição, assim como o adversário.
Crédito: TorcedoresdoNicefizeramlindafestanogramadodoEstádiodelaBeaujoire(Foto:LOICVENANCE/AFP

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