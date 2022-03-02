Nantes elimina o Monaco, vai à final da Copa da França, e torcida invade o gramado para comemorar

O Nantes está na final da Copa da França. Nesta quarta-feira, os Canários eliminaram o Monaco nos pênaltis, por 4 a 2, depois de empate em 2 a 2 no tempo normal, e voltam à decisão do torneio depois de 22 anos. Além da vaga, a comemoração foi em grande: invasão da torcida ao gramado do Estádio de la Beaujoire para celebrar com os jogadores.No primeiro tempo, Maripán abriu o placar para o Monaco depois de falta cobrada na área, mas Sidibé, contra, empatou para o time da casa. No segundo tempo, Moutoussamy virou depois de um bate e rebate, mas Boadu, depois de cruzamento de Vanderson, empatou novamente.