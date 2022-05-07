Nantes bate Nice e se torna campeão da Copa da França

O Nantes bateu o Nice por 1 a 0 no Stade de France e se tornou campeão da Copa da França. A equipe foi melhor em campo e garantiu o título com um gol de pênalti cobrado por Ludovic Blas, logo na volta do intervalo.
PRIMEIRO TEMPOO Nice começou melhor e criou uma grande chance logo no início de jogo, desperdiçada por Gouiri. Depois disso, o Nantes dominou o jogo e se mandou ao ataque,pressionando o adversário, mas não conseguiu abrir o placar.
NANTES NA FRENTE!Logo na volta do intervalo, o Nantes criou uma grande chance e arrumou um pênalti. Aos dois minutos, Ludovic Blas converteu a cobrança e colocou a equipe na frente.
NICE INSISTEApós o gol, a equipe foi atrás do gol de empate, criou chances, lutou até o fim, mas não conseguiu passar pela defesa aguerrida do Nantes. O Nice se mostrou um grande time na competição, eliminando o PSG e o Olympique de Marselha.