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futebol

Nando Carandina quer manter boa fase da Ferroviária na Série D

Experiente volante espera boa campanha da Ferrinha na competição. Equipe de Araraquara enfrenta o Mirassol, no próximo domingo, fora de casa e busca engrenar no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 14:38

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 14:38

Crédito: Divulgação/Ferroviária
Titular da Ferroviária, o volante Nando Carandina, com passagens pelo Santo André, Rio Claro, Paysandu e Red Bull, elogiou o elenco do clube paulista para essa Série D do Campeonato Brasileiro. Feliz com o ritmo que o grupo tem imprimido nos jogos e treinos, o atleta falou sobre a perspectiva para as próximas semanas.- Temos um ótimo elenco, competitivo e que tem tudo para fazer uma grande sequência na Série D. Só depende da gente. Temos trabalhado muito para que a equipe possa evoluir e melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se empenhado bastante para fazer um ótimo segundo semestre - afirmou o jogador.
Ainda segundo Nando, o grupo tem tudo para se garantir na segunda fase da disputa. A Ferrinha vem de vitória sobre o Toledo, fora de casa, por 6 a 2. A equipe é líder do Grupo A7, com oito pontos em quatro jogos e ainda invicta.
- Vamos passo a passo, com os pés no chão, sem ansiedade. O grupo sabe que pode fazer uma grande primeira fase e chegar às finais - finalizou.

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