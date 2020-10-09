Nando Carandina quer manter boa fase da Ferroviária na Série D

Titular da Ferroviária, o volante Nando Carandina, com passagens pelo Santo André, Rio Claro, Paysandu e Red Bull, elogiou o elenco do clube paulista para essa Série D do Campeonato Brasileiro. Feliz com o ritmo que o grupo tem imprimido nos jogos e treinos, o atleta falou sobre a perspectiva para as próximas semanas.- Temos um ótimo elenco, competitivo e que tem tudo para fazer uma grande sequência na Série D. Só depende da gente. Temos trabalhado muito para que a equipe possa evoluir e melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se empenhado bastante para fazer um ótimo segundo semestre - afirmou o jogador.