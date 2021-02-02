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futebol

Nando Carandina foca em grande Paulistão com a Ferroviária em 2021

Volante está motivado para esta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 19:14

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:14

Crédito: Nando Carandina (Divulgação / Ferroviária
Um dos titulares da Ferroviária em 2020, o volante Nando Carandina está motivado para o início do Campeonato Paulista com a camisa do clube. Segundo o jogador, a meta é fazer uma grande competição para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nela.
- Tenho trabalhado muito para ajudar o grupo neste Campeonato Paulista. Vai ser uma competição difícil mais uma vez, equilibrada e que é preciso se preparar bem para ela. Vou procurar estar no mais alto nível para fazer uma ótima disputa com o elenco - disse.
VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAinda segundo Nando, o grupo tem tudo para fazer um bom estadual.
- Estamos trabalhando muito e evoluindo no dia a dia. Isso é importante. O elenco vem entendendo o trabalho que tem sido feito e isso é fundamental para todos. Vamos lutar muito para fazer uma ótima primeira fase - concluiu.

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