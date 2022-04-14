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futebol

Naldo marca, e Antalyaspor vence por 4 a 1 no Campeonato Turco

Zagueiro brasileiro deixou o dele na goleada em cima do Hatayspor...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 21:49

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 21:49

O zagueiro Naldo, do Antalyaspor da Turquia, fez de cabeça um dos gols da goleada de sua equipe sobre o Hatayspor, pela Super Liga Turca.Há 12 jogos invicta na competição, a equipe ocupa a nona colocação, e o bom desempenho defensivo se deve muito ao defensor brasileiro, que já balançou a rede quatro vezes em todo o campeonato.
- Mais um gol para a conta. Não é muito comum zagueiro fazer gol, já que nossa função no campo é outra, mas fico feliz com a fase que estou vivendo. São quatro gols na temporada, vários jogos sem sofrer gol, e o sentimento de que o trabalho vem sendo bem feito - disse Naldo, antes de completar:
- Agradeço a Deus por isso, e a minha família. Não posso deixar de dizer que a união da equipe tem feito a diferente dentro e fora das quatro linhas. Somos uma equipe e jogamos como equipe. Sem vaidade - completou.
Restando seis rodadas para o término da Liga, o Antalyaspor está seis pontos atrás do quarto colocado e pode chegar à fase eliminatória da Conference League no próximo ano.
Crédito: NaldoanotouumdosgolsdagoleadadoAntalyasporpeloCampeonatoTurco(Foto:Divulgação/Antalyaspor

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