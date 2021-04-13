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futebol

Naldo celebra o primeiro gol dele pelo Antalyaspor: 'Feliz demais'

Zagueiro foi o grande destaque da equipe na vitória sobre o Kayserispor
...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:29

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 10:29
Crédito: Equipe de Naldo está na final da Copa da Turquia e encara o Besiktas em maio (Divulgação
Com as atenções voltadas diretamente para a final da Copa da Turquia, o Antalyaspor entrou em campo no último domingo para encarar o Kayserispor, em mais uma rodada da Super Liga Turca. Com gol do brasileiro Naldo, os Escorpiões venceram por 1 a 0.Foi o primeiro gol do defensor com a camisa do Antalyaspor, e é claro que o feito foi muito celebrado por ele.
- Estou contente demais com esse gol, me dá ainda mais confiança para seguir fazendo meu trabalho. Feliz por isso. Dedico o gol para minha esposa e meu filho, que me acompanham e que são meu combustível no dia a dia - disse Naldo, antes de completar:
- Gol que também dá moral para seguir com os pensamentos positivos. Ainda temos muito o que mostrar na temporada, e com certeza isso vai me ajudar muito - concluiu.

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