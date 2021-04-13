Naldo celebra o primeiro gol dele pelo Antalyaspor: 'Feliz demais'

Crédito: Equipe de Naldo está na final da Copa da Turquia e encara o Besiktas em maio (Divulgação

Com as atenções voltadas diretamente para a final da Copa da Turquia, o Antalyaspor entrou em campo no último domingo para encarar o Kayserispor, em mais uma rodada da Super Liga Turca. Com gol do brasileiro Naldo, os Escorpiões venceram por 1 a 0.Foi o primeiro gol do defensor com a camisa do Antalyaspor, e é claro que o feito foi muito celebrado por ele.

- Estou contente demais com esse gol, me dá ainda mais confiança para seguir fazendo meu trabalho. Feliz por isso. Dedico o gol para minha esposa e meu filho, que me acompanham e que são meu combustível no dia a dia - disse Naldo, antes de completar: