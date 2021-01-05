Nainggolan reclama de poucos minutos com Conte na Inter

O meio-campista Nainggolan reclamou da falta de oportunidades na Inter de Milão sob comando do técnico Antonio Conte. Em entrevista ao “Corriere dello Sport”, o belga afirmou que não entende o motivo de ser preterido antes de se transferir ao Cagliari e afirma que não teve nenhum problema com lesões.- Na Inter, tive um bom técnico, mas eu fiquei machucado por ele me dar apenas oito minutos de jogo e me apontar como responsável por tudo. O que eu poderia fazer em oito minutos? Não comecei nenhuma controvérsia naquela época e não farei agora. Foi o que aconteceu. Eu estou saudável, não perdi nenhum treino, nunca cheguei atrasado.
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O veterano de 32 anos participou de cinco jogos, sendo quatro pelo Campeonato Italiano e um pela Champions League, e atuou por 45 minutos. Em duas partidas, Nainggolan participou por menos do que cinco minutos e não conseguiu ter sequência. Com isso, a saída era inevitável e o belga retornou para o clube onde jogou na última temporada.