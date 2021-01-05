Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nainggolan reclama de poucos minutos com Conte na Inter

Meio-campista belga participou de apenas 45 minutos e de cinco jogos na atual temporada. Veterano de 32 anos retornou para o Cagliari por empréstimo até o fim da época...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 12:46

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:46

Crédito: AFP
O meio-campista Nainggolan reclamou da falta de oportunidades na Inter de Milão sob comando do técnico Antonio Conte. Em entrevista ao “Corriere dello Sport”, o belga afirmou que não entende o motivo de ser preterido antes de se transferir ao Cagliari e afirma que não teve nenhum problema com lesões.- Na Inter, tive um bom técnico, mas eu fiquei machucado por ele me dar apenas oito minutos de jogo e me apontar como responsável por tudo. O que eu poderia fazer em oito minutos? Não comecei nenhuma controvérsia naquela época e não farei agora. Foi o que aconteceu. Eu estou saudável, não perdi nenhum treino, nunca cheguei atrasado.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O veterano de 32 anos participou de cinco jogos, sendo quatro pelo Campeonato Italiano e um pela Champions League, e atuou por 45 minutos. Em duas partidas, Nainggolan participou por menos do que cinco minutos e não conseguiu ter sequência. Com isso, a saída era inevitável e o belga retornou para o clube onde jogou na última temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados