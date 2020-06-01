Nainggolan manifesta desejo de voltar à Roma, garante dirigente

A Roma pode contar com mais uma novidade no seu elenco. Em entrevista ao "Corriere dello Sport", o dono do Cagliari, Massimo Cellino adiantou que Nainggolan está selando seu retorno para o clube "gialorrossi".

- Da última vez que conversamos, fomos bastante honestos um com o outro. Acredito que ele vai voltar para a Roma, é o sonho dele. Desde o início se mostrou interessado em retornar - afirmou Cellino.

O meia belga tem seus direitos econômicos ligados à Inter de Milão até 2022. Porém, pesa para Nainggolan o fato de já ter atuado na Roma por cinco temporadas, de acordo com o "Corriere".E MAIS:Ganharam muita grana! Veja os atletas mais bem pagos do ano, segundo a 'Forbes'Em jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casaGabriel Paulista se posiciona contra o racismo pelas redes sociaisBarcelona não libera Dembélé para se recuperar de lesão em DohaCOLUNA DE VÍDEO: Entenda como Lautaro Martínez deve mexer com o mercado europeuTOP 20: Saiba os maiores artilheiros do Brasileirão ainda em atividade no futebol E MAIS: