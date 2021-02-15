Nagelsmann, técnico do Leipzig, se vê trabalhando na Premier League

Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, afirmou em entrevista ao “Telegraph” que se vê trabalhando na Premier League no futuro. O alemão tem contrato com seu atual clube até 2023, mas o nome do jovem treinador de 33 anos é especulado como um dos possíveis substitutos de Solskjaer no Manchester United.- Eu tenho contrato até 2023, então acho que permaneço no Leipzig. A Premier League é um grande campeonato e posso imaginar como um grande objetivo ser um dos principais técnicos da liga como Jurgen Klopp, que tem muito sucesso. Seria um passo para o futuro.
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O comandante lembrou que no futebol é difícil fazer muitos planos e não sabe quando sairia do RB Leipzig e se iria para a Inglaterra ou permaneceria na Alemanha. No entanto, o bom trabalho de Nagelsmann à frente de seu time na Bundesliga e na Champions League chama a atenção dos principais times do continente.