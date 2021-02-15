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futebol

Nagelsmann, técnico do Leipzig, se vê trabalhando na Premier League

Treinador faz sucesso com clube alemão na Bundesliga e na Champions League e chama a atenção de diversos grandes clubes da Inglaterra, como o Manchester United...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 09:33
Crédito: Reprodução / Twitter
Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, afirmou em entrevista ao “Telegraph” que se vê trabalhando na Premier League no futuro. O alemão tem contrato com seu atual clube até 2023, mas o nome do jovem treinador de 33 anos é especulado como um dos possíveis substitutos de Solskjaer no Manchester United.- Eu tenho contrato até 2023, então acho que permaneço no Leipzig. A Premier League é um grande campeonato e posso imaginar como um grande objetivo ser um dos principais técnicos da liga como Jurgen Klopp, que tem muito sucesso. Seria um passo para o futuro.
> Veja a tabela da Bundesliga
O comandante lembrou que no futebol é difícil fazer muitos planos e não sabe quando sairia do RB Leipzig e se iria para a Inglaterra ou permaneceria na Alemanha. No entanto, o bom trabalho de Nagelsmann à frente de seu time na Bundesliga e na Champions League chama a atenção dos principais times do continente.

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