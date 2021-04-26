Nagelsmann pode se tornar o técnico mais caro da história

Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, pode se tornar o técnico mais caro da história, segundo o "Bild". O alemão, que é alvo do Bayern de Munique, tem contrato com o clube atual até 2023 e as informações indicam que só deve sair por cerca de 30 milhões de euros (R$ 198 milhões).Hansi-Flick, atual comandante bávaro, não possui bom relacionamento com Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern. Além disso, o nome do treinador é cotado para assumir a seleção alemã após a saída de Joachim Low ao fim da Eurocopa.