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futebol

Nagelsmann pode se tornar o técnico mais caro da história

Comandante do RB Leipzig está na mira do Bayern de Munique para a próxima temporada, uma vez que Flick tem relacionamento ruim com dirigente bávaro e pode assumir seleção...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 09:54

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 09:54
Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, pode se tornar o técnico mais caro da história, segundo o "Bild". O alemão, que é alvo do Bayern de Munique, tem contrato com o clube atual até 2023 e as informações indicam que só deve sair por cerca de 30 milhões de euros (R$ 198 milhões).Hansi-Flick, atual comandante bávaro, não possui bom relacionamento com Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern. Além disso, o nome do treinador é cotado para assumir a seleção alemã após a saída de Joachim Low ao fim da Eurocopa.
> Veja a tabela da Bundesliga
Atualmente, André Villas-Boas é o técnico mais caro da história, pois custou 15 milhões de euros (R$ 99 milhões na cotação atual) aos Cofres do Chelsea para tirá-lo do Porto em 2011. No entanto, ainda não há nenhuma proposta oficial ao RB Leipzig.

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