Nagelsmann é o favorito para substituir Mourinho no Tottenham

Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, é cotado como favorito para substituir José Mourinho no comando do Tottenham, segundo o “The Telegraph”. De acordo com a imprensa inglesa, diversos jogadores dos Spurs não estão satisfeitos com o treinador português e com seus métodos de trabalho.Após um bom início de temporada, em que o Tottenham chegou a liderar o Campeonato Inglês, o desempenho da equipe caiu muito. O principal motivo da possível queda de Mourinho são as cinco derrotas nas últimas seis rodadas da Premier League e a falta de perspectiva na luta por vaga na próxima Champions League.