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futebol

Nagelsmann é o favorito para substituir Mourinho no Tottenham

Técnico do RB Leipzig é o nome mais cotado para assumir cargo na Premier League após trabalho do técnico português fracassar à frente do Tottenham nesta temporada...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 09:31

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 09:31
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, é cotado como favorito para substituir José Mourinho no comando do Tottenham, segundo o “The Telegraph”. De acordo com a imprensa inglesa, diversos jogadores dos Spurs não estão satisfeitos com o treinador português e com seus métodos de trabalho.Após um bom início de temporada, em que o Tottenham chegou a liderar o Campeonato Inglês, o desempenho da equipe caiu muito. O principal motivo da possível queda de Mourinho são as cinco derrotas nas últimas seis rodadas da Premier League e a falta de perspectiva na luta por vaga na próxima Champions League.
> Veja a tabela da Premier League
As quatro próximas rodadas do Campeonato Inglês são tratadas como essenciais para a continuidade do português, mas o treinador conta com a confiança de Daniel Levy, dono do Tottenham. Neste momento, a equipe londrina também trata a Liga Europa como a competição mais importante a ser conquistada.

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