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futebol

Nada feito! São Paulo encerra negociações com Benedetto

Tricolor não acertou valores com representantes do atacante argentino. Situação com o Olympique de Marselha estava encaminhada, mas negócio não foi fechado...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 14:48

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 14:48
Crédito: Reprodução/ @PipaBenedetto
A negociação do São Paulo com o atacante Benedetto terminou com um final triste para o Tricolor. A diretoria não conseguiu entrar em acordo com os representantes do jogador e deu as tratativas como encerradas. Segundo apurado pelo LANCE!, o empresário do argentino, Christian Braganik, tentava uma compensação financeira pela liberação de Benedetto por empréstimo com opção de compra fixada. No entanto, o São Paulo não chegou a um acordo financeiro com o estafe do atleta.
Essa sexta-feira era tratada como um dia decisivo para o desfecho das conversas. O Tricolor tinha pressa para definir a situação, já que queria contar com o atleta nas quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, nos dias 10 e 17 de agosto.
ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃOEssa não foi a primeira negociação que não deu certo no São Paulo para a posição de centroavante. No último mês, o Tricolor tentou trazer Jonathan Calleri, mas novamente a questão financeira foi um fator decisivo para o desfecho negativo nas conversas.
O São Paulo toma cuidado com a questão financeira, já que tem uma dívida que gira em torno de R$ 600 milhões. Agora, resta saber se a diretoria tentará a contratação de um novo centroavante nos próximos dias. Enquanto isso, Pablo, Eder e Luciano são as opções de Crespo no elenco.

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