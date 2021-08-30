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futebol

Nacional confirma empréstimo do volante Gabriel Neves ao São Paulo

Uruguaio deve ser anunciado pelo Tricolor nas próximas horas. Ele chega emprestado até até dezembro de 2022...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:43

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 17:43
Crédito: Reproduçâo/Nacional
O Nacional-URU 'acabou com o suspense' do São Paulo e anunciou nas redes sociais o empréstimo do volante Gabriel Neves ao Tricolor. Ele vem emprestado até o final de 2022 com opção de compra. – Nacional e São Paulo chegaram a um acordo por empréstimo com opção de compra por Gabriel Neves – escreveu o Nacional em postagem nas redes sociais. Agora, resta apenas detalhes burocráticos para o São Paulo anunciar a contratação do jogador, o que deve acontecer nas próximas horas. Neves, inclusive, desembarcou nesta tarde no Brasil e passa por exames médicos.
Essa foi a segunda investida são paulina pelo jogador de 24 anos. Em julho houve a primeira tentativa, mas não houve acordo em relação a valores. As tratativas foram retomadas nos últimos dias, aproveitando o fechamento da janela de transferências, que fecha nesta segunda-feira (30).
ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosGabriel Neves tem experiência internacional e já defendeu a seleção uruguaia em alguns amistosos. Neves foi formado no Nacional-URU e subiu aos profissionais em 2018. Logo no primeiro ano no time de cima, fez oito jogos pelo campeonato nacional e participou da campanha da equipe na Copa Sul-Americana.
Em 2019, já consolidado na equipe, fez 30 jogos ao todo, sendo 24 no Campeonato Uruguaio e seis pela Taça Libertadores, inclusive enfrentando equipes brasileiras, como Atlético-MG na fase de grupos e Internacional, pelas oitavas de final da competição.

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