Nacional confirma empréstimo do volante Gabriel Neves ao São Paulo

Crédito: Reproduçâo/Nacional

O Nacional-URU 'acabou com o suspense' do São Paulo e anunciou nas redes sociais o empréstimo do volante Gabriel Neves ao Tricolor. Ele vem emprestado até o final de 2022 com opção de compra. – Nacional e São Paulo chegaram a um acordo por empréstimo com opção de compra por Gabriel Neves – escreveu o Nacional em postagem nas redes sociais. Agora, resta apenas detalhes burocráticos para o São Paulo anunciar a contratação do jogador, o que deve acontecer nas próximas horas. Neves, inclusive, desembarcou nesta tarde no Brasil e passa por exames médicos.

Essa foi a segunda investida são paulina pelo jogador de 24 anos. Em julho houve a primeira tentativa, mas não houve acordo em relação a valores. As tratativas foram retomadas nos últimos dias, aproveitando o fechamento da janela de transferências, que fecha nesta segunda-feira (30).

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>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosGabriel Neves tem experiência internacional e já defendeu a seleção uruguaia em alguns amistosos. Neves foi formado no Nacional-URU e subiu aos profissionais em 2018. Logo no primeiro ano no time de cima, fez oito jogos pelo campeonato nacional e participou da campanha da equipe na Copa Sul-Americana.