Nacional Atlético Clube apresenta novo fornecedor de material esportivo

Crédito: Divulgação/Nacional

Tradicional clube do Brasil, o Nacional anunciou nesta terça-feira seu novo fornecedor de material esportivo para a temporada de 2021. Trata-se da King Sports, empresa especializada em produzir uniformes para times amadores de toda cidade de São Paulo. O anúncio foi feito através de um vídeo nas redes sociais.+ Inter de Milão anuncia alteração em escudo do clube nesta terça-feiraO Nacional passa por um processo de reestruturação e desde o início do Campeonato Paulista da Série A3 conta com um grupo de empresários gerindo o clube. O Naça, como é conhecido, já colhe bons frutos da parceria e atualmente está entre os quatro primeiros no estadual. Com seis pontos, a equipe paulista é a terceira colocada com duas vitórias e uma derrota.

A King Sports, nova fornecedora de material esportivo do clube, é reconhecida na cidade de São Paulo por confeccionar uniformes dos times amadores e da tradicional várzea paulista. Com a parceria com a equipe centenária, a empresa pretende expandir seus negócios para chegar ao nicho profissional.

Em 2020, a empresa foi responsável por confeccionar os uniformes dos times finalistas da Taça das Favelas, tradicional torneio que é realizado anualmente e vem ganhando destaque na mídia por conta dos jovens valores revelados.

Além do anúncio da parceria, nos próximos dias, o Nacional e a fornecedora devem também anunciar o enxoval que será utilizado na temporada 2021.