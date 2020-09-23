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Nacho, zagueiro do Real Madrid, interessa ao Milan, Roma e Napoli

Representante de jogador já está na Itália e analisa as opções de mercado para o veterano de 30 anos. Defensor teve uma última temporada irregular e com poucos minutos...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 09:12

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 09:12
Crédito: Reprodução / Twitter
O futuro de Nacho pode ser longe do Real Madrid e parece cada vez mais perto do futebol italiano. Segundo o “As”, o agente do jogador, Juanma López, se reuniu nesta quarta-feira com seu intermediário na Itália, Marco Busiello, para analisar as opções do jogador. Milan, Roma e Napoli aparecem como os principais interessados no atleta.O Milan parece favorito na disputa por conta das boas relações no mercado com o Real Madrid nos últimos anos. Enquanto isso, a Roma espera uma decisão a respeito do zagueiro Chris Smalling e o Napoli só poderá se movimentar na janela por Nacho caso venda Koulibaly. Apesar dos interesses, nenhum clube fez uma proposta oficial.
Aos 30 anos e com contrato até 2022, o espanhol viveu uma temporada irregular e com poucos minutos no último ano. A chegada de Militão também fez com que o zagueiro se tornasse apenas a quarta opção para a posição e a busca por um novo destino na carreira parece ser o mais provável neste momento.

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