Nacho, zagueiro do Real Madrid, interessa ao Milan, Roma e Napoli

O futuro de Nacho pode ser longe do Real Madrid e parece cada vez mais perto do futebol italiano. Segundo o “As”, o agente do jogador, Juanma López, se reuniu nesta quarta-feira com seu intermediário na Itália, Marco Busiello, para analisar as opções do jogador. Milan, Roma e Napoli aparecem como os principais interessados no atleta.O Milan parece favorito na disputa por conta das boas relações no mercado com o Real Madrid nos últimos anos. Enquanto isso, a Roma espera uma decisão a respeito do zagueiro Chris Smalling e o Napoli só poderá se movimentar na janela por Nacho caso venda Koulibaly. Apesar dos interesses, nenhum clube fez uma proposta oficial.