Nacho vibra com ‘recarga de energia’ após longa sequência de jogos: 'estamos inteiros para o resto do ano'

Nacho Fernández foi um acerto do Atlético-MG em 2021. O meia argentino rapidamente se adaptou ao futebol brasileiro e encontrou companheiros que o ajudasse dentro e fora de campo, levando o Galo a ter uma temporada sólida até o momento. O jogador exaltou essas parcerias, como com o atacante Hulk, com quem divide o protagonismo da equipe mineira e também elogiou a chegada de Diego Costa, que para ele vai elevar ainda mais o nível do time. Nacho fez outra celebração no Galo: a parada na grande sequência de jogos que o time vinha tendo. Para o meio de campo, a pausa garantiu a “recarga de energia” dos jogadores, os deixando prontos para encarar os desafios do restante do ano. Confira mais de Nacho nos vídeos da matéria. O argentino celebrou o entrosamento com Hulk, que traz bons resultados para o Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)