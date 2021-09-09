Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nacho vibra com ‘recarga de energia’ após longa sequência de jogos: 'estamos inteiros para o resto do ano'
futebol

Nacho vibra com ‘recarga de energia’ após longa sequência de jogos: 'estamos inteiros para o resto do ano'

O meia argentino avaliou a boa campanha do Galo no Brasileiro, elogiou a chegada de Diego Costa e falou da boa relação com Hulk: “ Em campo, vemos os resultados"...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 20:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 20:47
Nacho Fernández foi um acerto do Atlético-MG em 2021. O meia argentino rapidamente se adaptou ao futebol brasileiro e encontrou companheiros que o ajudasse dentro e fora de campo, levando o Galo a ter uma temporada sólida até o momento. O jogador exaltou essas parcerias, como com o atacante Hulk, com quem divide o protagonismo da equipe mineira e também elogiou a chegada de Diego Costa, que para ele vai elevar ainda mais o nível do time. Nacho fez outra celebração no Galo: a parada na grande sequência de jogos que o time vinha tendo. Para o meio de campo, a pausa garantiu a “recarga de energia” dos jogadores, os deixando prontos para encarar os desafios do restante do ano. Confira mais de Nacho nos vídeos da matéria. O argentino celebrou o entrosamento com Hulk, que traz bons resultados para o Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados