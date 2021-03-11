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futebol

Nacho segue treinando e espera que seu contrato seja publicado no BID

A estreia do meia argentino ainda deve demorar mais uns dias, já que também aprimora a parte física na Cidade do Galo...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 18:48
Crédito: Nacho Fernández ainda depende de burocracias para estar legalmente liberado para atuar pelo Atlético-MG-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG pode ter o meia Nacho Fernández legalmente liberado para jogar nesta sexta-feira, se o clube conseguir confirmar o registro do seu contrato no BID, da CBF. O jogador, contratado junto ao River Plate, da Argentina, está em preparação física com os atletas que estiveram na disputa do Campeonato Brasileiro, e ganharam folga de 10 dias. Nesse grupo de atletas, também estavam Réver, Junior Alonso, Allan, Alan Franco, Jair, Guga, Arana, Keno, Sasha, Nathan e Hyoran. Por ainda estar fora da sua forma ideal, Nacho, não teria chances de atuar sábado, contra o Patrocinense, pelo Estadual, mesmo se seu contrato for publicado no BID. Com o grupo principal ainda trabalhando a parte física, o duelo diante do Patrocinense, neste sábado, 13, ainda terá o time alternativo, reforçado com Eduardo Vargas, que antecipou a volta aos treinos. O Galo é o líder do Campeonato Mineiro com nove pontos em três jogos, tendo a mesma pontuação do América-MG. Porém, o alvinegro leva vantagem nos critérios de desempate.

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