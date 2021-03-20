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futebol

Nacho revela conselho de Cuca para se soltar em campo na estreia

O meia foi muito participativo no duelo contra o Coimbra e foi o grande destaque do triunfo por 3 a 0 sobre o rival...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 13:30
Contratação badalada, o meia Nacho Fernández começou muito bem sua passagem pelo Atlético-MG. O argentino, de 31 anos, esteve presente em todos os gols do Galo na vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro. Nacho marcou o dele, deu assistência para Igor Rabello e ainda sofreu o pênalti que foi convertido por Hulk, encerrando o placar no Mineirão, no duelo da quinta rodada do Estadual. -Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos resolvê-lo com gols no primeiro tempo e, depois, ficamos com a bola. Pessoalmente, este jogo me serve para ir pegando ritmo. Estou muito contente pela estreia- disse. Nacho mostrou que é muito ativo no jogo, sempre buscando estar perto dos companheiros para armar a equipe alvinegra no ataque. Ele comentou que Cuca pediu para que ele se soltasse em campo, -Tento pedir a bola o tempo todo. Cuca pediu que eu me soltasse, jogasse livre. Isso é o que vou tentar fazer no tempo em que eu estiver aqui- explicou. O meia falou do período de treinos antes de estrear e do ritmo que pode perder com a parada do campeonato. -Tive 30 dias para treinar e ficar bem fisicamente. Agora, o torneio vai parar. São decisões que são tomadas no futebol. Temos que aceitá-la, não há o que fazer- finalizou. Veja o gol de Nacho no vídeo acima. Campeonato parado​A partir de segunda-feira, 22 de março, o Estadual de Minas Gerais está paralisado em virtude da determinação do Governo do Estado, para fortalecer o combate à Covid-19, que vem assolando o sistema de saúde mineiro. Por enquanto, a volta dos jogos está prevista para 15 dias. Nacho teve estreia de gala com gol, assistência e ainda pênalti sofrido e convertido por Hulk-(Pedro Souza/Atletico-MG)

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