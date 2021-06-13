Nacho perde a avó na Argentina, é liberado, mas pede para jogar contra o São Paulo pelo Brasileiro

O meia Nacho Fernández, que defendeu o Atlético-MG no duelo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 13 de junho, no Mineirão, teve uma grande perda familiar. A avó do jogador faleceu na Argentina. O meia soube da notícia ainda no sábado, véspera do jogo, foi liberado dos treinos, mas pediu para estar em campo. O atacante Hulk chegou a oferecer o seu jato particular para que Nacho fosse à Argentina. Antes de entrar em campo, Nacho Fernández chorou bastante e ele pode ser liberado novamente pela diretoria alvinegra após o jogo contra o Internacional, quarta-feira, 16 de junho, em Porto Alegre, para acompanhar os familiares neste momento difícil para a família do jogador alvinegro.