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Nacho perde a avó na Argentina, é liberado, mas pede para jogar contra o São Paulo pelo Brasileiro

O atacante Hulk chegou a oferecer seu jato para o meia, mas ele resolveu encarar o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 17:11

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 17:11

Crédito: Nacho deve ser liberado novamente após o jogo contra o Internacional, quarta-feira, 16 de junho-(Pedro Souza/Atlético-MG
O meia Nacho Fernández, que defendeu o Atlético-MG no duelo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 13 de junho, no Mineirão, teve uma grande perda familiar. A avó do jogador faleceu na Argentina. O meia soube da notícia ainda no sábado, véspera do jogo, foi liberado dos treinos, mas pediu para estar em campo. O atacante Hulk chegou a oferecer o seu jato particular para que Nacho fosse à Argentina. Antes de entrar em campo, Nacho Fernández chorou bastante e ele pode ser liberado novamente pela diretoria alvinegra após o jogo contra o Internacional, quarta-feira, 16 de junho, em Porto Alegre, para acompanhar os familiares neste momento difícil para a família do jogador alvinegro.

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