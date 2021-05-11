Nacho 'livre': meia diz que gosta de ficar mais solto em campo e entende expectativa sobre seu desempenho

O meia Nacho Fernández, do Atlético-MG, se tornou em pouco tempo um dos principais jogadores do time mineiro. Vindo do River Plate, após passagem com brilho na equipe argentina, Nacho, comentou sobre suas funções em campo, como se sente melhor e até da responsabilidade de ser uma das estrelas do Galo. Nacho disse que quanto mais solto em campo, melhor para ele, que pode se aproximar dos atacantes do Atlético, com passes e gols. O meio de campo do alvinegro também entende a expectativa em cima do seu jogo e se diz tranquilo com esse tipo de situação. Confira tudo que Nacho disse antes do duelo desta quinta-feira, contra o América de Cali, pela Libertadores. Nacho se diz ciente da expectativa que ele gera na torcida do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)