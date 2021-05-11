Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nacho 'livre': meia diz que gosta de ficar mais solto em campo e entende expectativa sobre seu desempenho
futebol

Nacho 'livre': meia diz que gosta de ficar mais solto em campo e entende expectativa sobre seu desempenho

O meia do Galo também comentou sobre o jogo, contra o América de Cali, que pode classificar o time mineiro à fase de mata-mata na Libertadores...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 17:39
O meia Nacho Fernández, do Atlético-MG, se tornou em pouco tempo um dos principais jogadores do time mineiro. Vindo do River Plate, após passagem com brilho na equipe argentina, Nacho, comentou sobre suas funções em campo, como se sente melhor e até da responsabilidade de ser uma das estrelas do Galo. Nacho disse que quanto mais solto em campo, melhor para ele, que pode se aproximar dos atacantes do Atlético, com passes e gols. O meio de campo do alvinegro também entende a expectativa em cima do seu jogo e se diz tranquilo com esse tipo de situação. Confira tudo que Nacho disse antes do duelo desta quinta-feira, contra o América de Cali, pela Libertadores. Nacho se diz ciente da expectativa que ele gera na torcida do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados