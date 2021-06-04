Nacho fica 'feliz' em pegar o Boca nas oitavas de final da Libertadores

Crédito: Nacho revelou que está bem adaptado ao futebol brasileiro e elogiou a estrutura do Galo-(Divulgação/Mineirão

O torcedor do Atlético-MG está ansioso pelos duelos com o Boca Juniors pelas oitavas de final da Libertadores da América. E, um jogador em especial, Nacho Fernández, nutre uma rivalidade contra o time de La Bombonera por ter jogado no rival River Plate. O meio de campo do time mineiro comentou sua expectativa de enfrentar o Boca, nos dias 13 e 20 de julho e afirmou ter ficado satisfeito em encarar o maior adversário argentino. -Eu queria jogar contra o Boca. Para ganhar a Copa, você tem que jogar com quem aparece, e apareceu uma chave difícil, mas temos que enfrentá-la da melhor maneira. Pessoalmente, era o que eu queria” - disse à Rádio Mitre, da Argentina.

Em seguida revelou que falou com alguns amigos sobre a possibilidade de ter o Boca como rival nas oitavas da Libertadores. - É sempre bom enfrentar o Boca e, pessoalmente, eu queria muito. Conversei sobre isso com meus amigos da minha cidade, alguns torcedores do Boca e disse a eles que íamos nos encontrar e simplesmente aconteceu-disse Nacho que ficou feliz em não encarar o ex-clube nesta fase. - Preferi enfrentar o Boca em vez do River. Se for a minha vez de jogar amanhã contra o River, obviamente vou tentar dar o meu melhor pela equipe.