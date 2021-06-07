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futebol

Nacho Fernández vira referência de Cuca no Atlético-MG

O meia é líder de assistências na equipe mineira e comanda o meio de campo alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 17:40

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:40

Crédito: Nacho ganha a confiança e elogios de Cuca a cada nova apresentação pelo Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG
Nacho Fernández se tornou uma referência no Atlético-MG. O meia se encaixou na equipe de forma tão natural que raramente não está em um lance ofensivo do time, ou até mesmo recompondo o meio de campo. Tantas qualidades geram elogios do técnico Cuca após mais uma participação decisiva de Nacho, que começou a jogada do gol de Hulk, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. - Foi uma das melhores, senão a melhor partida que ele fez com a gente aqui. O que ele correu, o que ele jogou. Procurou o jogo-disse o treinador sobre o meia, que já deu cinco assistências e marcou quatro gols. Com esse repertório, Cuca fala afirmou que dá liberdade total ao meia em campo. - Você não pode privar um jogador assim para ele correr em um setor. Às vezes, eu faço ele correr por um setor, quando a gente sabe que o adversário tem um ou outro lado menos ofensivo. Aí, você posiciona ele. Eu larguei ele para jogar solto ao lado do Hulk. E ele fez uma partida extraordinária. Pena que não fez gol. Merecia!-completou o treinador. E Cuca já está pensando como montará o time que encara o Remo, quinta-feira, 10 de junho, no Mineirão, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, tendo Nacho como o centro do meio de campo e contando com a volta dos jogadores que estavam servindo as seleções nas Datas-FIFA. - A gente vai pensar nesse jogo de quinta-feira. Antes, ver o desgaste de Zaracho, do pessoal que está chegando também. Para fazer um time forte. O time do Remo é bom, ganhou do Brasil de Pelotas neste final de semana. Tem um baita treinador que é o meu amigo, Paulo Bonamigo. Vamos fazer um jogo bom na quinta-feira também-concluiu Cuca.

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